داعشيات في سوريا يضربن عن الطعام لإعادتهن إلى وطنهن فرنسا

المستقلة /- بدأت داعشيات محتجزات في سوريا، اليوم الإثنين، الإضراب عن الطعام، من أجل إعادتهن إلى وطنهن فرنسا.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا بد من إعادة أجندة الهندسة الأمنية، وتم إنجاز عمل كبير وننطلق منه لهيكلة عملنا فى حلف الناتو للأعوام المقبلة.

وأضاف “ماكرون”، خلال مؤتمر صحفى أن هندسة الأمن المشترك تعتمد على قدرتنا على تصحيح الأوضاع الإقليمية، فنحن نحارب داعش، والتمكن من إيجاد حل لهذه الأوضاع.

وأشار إلى أن الحفاظ على حرية السيادة تتطلب عبارة استخدمها رئيس وزير استرالي فيما يخص المجال البحرى، وحماية السيادة فى كافة المجالات أمر مهم، بالإضافة للهياكل الأمنية الواضحة.

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