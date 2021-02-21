داخلية “الوفاق” الليبية تكشف عن ملابسات محاولة اغتيال باشاغا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية بيانا، اليوم الأحد، أوضحت فيه ملابسات محاولة اغتيال وزير داخلية الحكومة فتحي باشاغا.

وقد جاء في البيان أنه “بتاريخ الأحد 21 فبراير وعند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض وزير الداخلية فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة من نوع تويوتا 27 مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستخدام أسلحة رشاشة”.

وأضاف البيان أن رجال الأمن تعاملوا مع السيارة وقبضوا على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، “ما أدى إلى إصابة عنصر الحراسة المرافق والقبض على مهاجمين اثنين ووفاة الثالث”.

وأوضح البيان أنه تم “التحفظ على الضالعين في الواقعة… وإحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي”.

وأكدت الوزارة “سلامة السيد الوزير فتحي باشاغا وعدم تعرضه لأي أذى شخصي”.

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