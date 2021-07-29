خلية الإعلام الأمنى: فتح تحقيق بسقوط صاروخ في بغداد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، فتح تحقيق بسقوط صاروخ في العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن “القوات الأمنية فتحت تحقيقا بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد”.

وأضافت، أن “الصاروخ لم يتسبب بأي خسائر، وتبين أن انطلاقه كان في الساعة 4:20 فجرا من منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد”.

واعتبرت الخلية سقوط الصاروخ “تهديدا لأمن المدنيين وفعلا خارجا عن القانون”.

وفي وقت سابق من اليوم، كان  صاروخي “كاتيوشا” قد استهدفا السفارة الأمريكية في بغداد فجر اليوم.

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