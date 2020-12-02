خلاف سعودي إماراتي..هل تنجح “أوبك” في تحديد حصص انتاج النفط؟

المستقلة/أمل نبيل/ كشفت المحادثات الأخيرة لأوبك عن وجود شرخ خطير في جوهر التحالف بين الدول المصدرة للنفط ، وتعمل أوبك وشركاؤها بهدوء على إصلاح هذا الضرر.

يبذل اللاعبون الرئيسيون في التحالف الذي يضم 23 دولة جهودًا دبلوماسية لحل نزاع – يتمحور حول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – حول كمية النفط الخام التي يجب ضخها في العام الجديد.

إنهم بحاجة إلى التوصل إلى حل وسط قبل اجتماع الوزراء يوم الخميس ، في اجتماع تم تأجيله بسبب الجدل بين الدول حول الانتاج المحتمل لحصص النفط..وفقا لتقرير لوكالة بلومبرج.

فشل الاتفاق يهدد صناعة النفط

أنقذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها سوق النفط هذا العام من ركود غير مسبوق ، مع تقليص الإنتاج مع تراجع الطلب على الوباء.

واذا فشلت دول أوبك في الاتفاق ، فإن الأسعار ستهبط مرة أخرى ، مما يضرب الصناعة التي تمتد على دول صغيرة مثل الجابون إلى الشركات العملاقة مثل “اكسون موبيل”.

خلاف سعودي اماراتي

وحالت الخلافات بين السعوديين والإماراتيين دون التوصل إلى اتفاق واضح حول ما إذا كان سيتم تأخير زيادة الإنتاج المخطط لها، و تنتهج أبو ظبي سياسة نفطية أكثر استقلالية.

أمضى مندوبو الدول يوم الثلاثاء في التشاور مع حكوماتهم وتبادل الأفكار عبر الهاتف. في الوقت الحالي ، يتم إخفاء النتائج داخل عالم غامض لدبلوماسية الشرق الأوسط ، لكن العديد من المندوبين قالوا يوم الأربعاء إن المشاورات كانت إيجابية حتى الآن.

وقالت حليمة كروفت ، كبيرة استراتيجيي السلع في آر بي سي: “أوبك + غالبًا ما تولد الدراما ، وهذه المرة التوترات تتصاعد”. “لكننا ما زلنا نعتقد أن المجموعة ربما تجد بعض الحلول الوسط لحفظ ماء الوجه ، مع تمديد قصير للتخفيضات الحالية لتكون النتيجة الأكثر ترجيحًا

تأجيل رفع الانتاج الخيار الأفضل

فضلت معظم الدول في جلسة يوم الاثنين عبر الإنترنت تأجيل زيادة المعروض اليومي بمقدار 1.9 مليون برميل والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير لمدة ثلاثة أشهر. مع موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تضرب الاقتصاد العالمي ، يعتقدون أن الطلب لا يزال هشًا للغاية لامتصاص الخام الإضافي.

لكن مندوبين قالوا إن الإمارات تراجعت، من دون معارضة التأجيل علانية ، أصر وزير الطاقة سهيل المزروعي على شروط صارمة – بشكل أساسي التنفيذ السريع للتخفيضات التي تدين بها الأعضاء الآخرون كتعويض عن ضخ الكثير في الأشهر السابقة – والتي جعلت الاتفاق شبه مستحيل.

استقالة وزير الطاقة السعودي من منصبه في أوبك

وفي بادرة واضحة على خيبة الأمل ، أخبر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المجموعة أنه قد يستقيل من منصبه كرئيس مشارك للجنة رئيسية في أوبك +. وعرض على المزروعي المنصب لكنه رفض ، بحسب مصدر مطلع.

وقالت أمريتا سين ، الشريك المؤسس لشركة استشارات إنرجي أسبكتس المحدودة ، لتلفزيون بلومبيرج: “إن السوق يقلل قليلاً من أهمية هذا الأمر – إنه أحد أكبر حلفاء المملكة العربية السعودية”.

ولم تتنبأ سين، بنتيجة فوضوية هذا الأسبوع ، لكنها ترى التوترات مستمرة في العام المقبل.

ويخفي هذا النزاع، استياء الإمارات العميق من قيود العرض التي تفرضها أوبك ، والتي “لا تبشر بالخير للتماسك الجماعي في عام 2021″ ، وفقًا لما ذكره كروفت”.

خلال الصيف الماضي، أدَّى نفاد صبر أبوظبي إلى التخلي عن طاعتها المعتادة لقواعد المنظمة، وضخَّت المزيد من النفط الخام أكثر مما تسمح به حصتها، وكان السعوديون غاضبين، واستدعوا “المزروعي” إلى الرياض، فقد جرى توبيخه علنية.

وأعلن الإماراتيون قبل أسبوعين، بطريقة غير رسمية، أنَّهم يفكرون في مغادرة “أوبك” على المدى الطويل، في حين عدَّه المحللون مجرد أحدث مثال على إطار السياسة المستقلة بطريقة متزايدة، الذي يتبعه ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

قال “نيل كويليام”، زميل مشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز أبحاث “تشاتام هاوس”: “إنَّ الإمارات العربية المتحدة مستعدة بشكل متزايد للعمل من أجل مصالحها الوطنية المباشرة، وعندما لا يتماشى ذلك مع المملكة العربية السعودية، فهي واثقة ومستعدة للقيام بذلك بمفردها”.

ومع ذلك ، يتوقع العديد من مراقبي النفط التوصل إلى اتفاق يوم الخميس.

وقال وزير النفط الجزائري عبد المجيد عطار ، الذي يتولى حاليا منصب رئيس أوبك ، للإذاعة الرسمية يوم الثلاثاء أن تأجيل الاجتماع يظهر أن المجموعة مستعدة للتوصل إلى توافق.

أوبك ليست غريبة عن الاجتماعات الصعبة. استمر التجمع في أبريل الذي أسفر عن اتفاقية الإنتاج الحالية لعدة أيام حيث تساومت المكسيك على مساهمتها.

في عام 1986 ، استمرت جولة واحدة من المحادثات في جنيف لمدة 17 يومًا ، وسرعان ما أعقبها سباق ماراثون لمدة 10 أيام.

وقال “بيل فارين برايس”، المدير في شركة الأبحاث “انفيرس “: “إنَّ الإمارات تبذل جهوداً هائلةً بعزم شديد لتوصيل صوتها، ولإعادة ترتيب المقاعد، وبالتالي تقويض التفوق السعودي”.

ويتوقع “برايس” بالرغم من ذلك الموافقة على التأجيل.

وأضاف : “سوف يرون انخفاضاً كبيراً في الأسعار، إذا لم يفعلوا ذلك”