خلاف روسي سعودي حول انتاج النفط

المستقلة/- قالت مصادر وصفت بالمطلعة أن روسيا أبلغت اجتماع “أوبك+” أنها ترغب في زيادة إنتاج النفط خلال أبريل لسد عجز بسوق الوقود المحلية، بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه أن السعودية تدرس تمديد تخفيضات إنتاجها الطوعية البالغة مليون برميل يومياً لمدة شهر واحد حتى نهاية أبريل، مع الإبقاء على مستويات انتاج النفط الحالية.

وأبلغت موسكو اجتماع “أوبك+” أن الزيادة التدريجية للمعروض يجب أن تكون بحذر وخطوة بخطوة.

وقررت أوبك خلال اجتماعها اليوم الإبقاء على مستويات انتاج النفط كما هي دون تغيير.

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