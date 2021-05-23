خطوبة رحمة رياض إلى الممثل الأمريكي العراقي ألكسندر علوم

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت المطربة العراقية رحمة رياض عن خطوبتها لعارض الأزياء والممثل الأمريكي من أصول عراقية ألكسندر علوم.

ونشرت رياض صورة جمعتها بخطيبها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات”انستغرام”، معلقة عليها: “باركولي”، لتنهال عليها التعليقات من قبل متابعيها المباركة المتمنية لها حياة سعيدة.

من جانبه نشر ألكسندر علوم صورة جمعته بخطيبته الفنانة العراقية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، علق قائلا: “وعد مني وعد واخذتها باركولي”.

 

يشار إلى أن الممثل الأمريكي العراقي ألكسندر علوم لافت الأنظار إليه بشكل كبير في شهر رمضان 2021 بعد عرض مسلسل “أم بديلة” الذي قام ببطولته إلى جانب عددٍ من نجوم لبنان والعراق، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

حيث لعب ألكسندر دور البطولة بالمسلسل مجسداً شخصية خالد الورقي، ذلك الشاب ابن العائلة الثرية الأرستقراطية، ليتزوج بشكل تقليدي ابنة عمه، ثم يدخل في علاقة عاطفية مع فتاة أخرى جعلته إنساناً أكثر رومانسية، ما يجعله يعيش صراعاً داخلياً بين عقله وقلبه.

رغم أن المسلسل هو التجربة الأولى له لكنه نجح في أن يظهر موهبته بين مجموعة كبيرة من نجوم الفن اللبناني والعراقي، أبرزهم هند كامل، رنين مطر، مروى كرم، ليا بوشعيا، جان دكاش، إيلي متري، أسعد رشدان، تأليف ندى عماد خليل، إخراج دافيد أوريان

عاش طفولته بالكامل بالولايات المتحدة الأمريكية رغم أن أصوله عراقية، ودرس المسرح هناك، كما شارك في مجموعة من الأفلام القصيرة ثم قرر الاستقرار في لبنان لمتابعة مسيرته الفنية.

خطا خطواته الأولى في عالم الشهرة من بوابة عارضي الأزياء و كموديل في الإعلانات لكبرى العلامات التجارية للأزياء.

يتابعه أكثر من 230 ألف متابع عبر إنستغرام، 3000 على تويتر، 130 ألفاً على صفحته على فيسبوك، كما يتابعه على تطبيق تيك توك أكثر من 70 ألف متابع.

 

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