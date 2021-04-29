خطر جدا.. السيسي يوجه رسالة لأسرة مصرية تستقل دراجة بخارية.

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتحدث مع أسرة مصرية كانت تستقل دراجة بخارية تصادف تواجدهم اثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع الي احوالهم المعيشية، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً علي سلامتهم.

وكان الرئيس السيسي قد تفقد اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً سيادته إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً علي سلامتهم.

وذكر المتحدث الرسمي ان جولة الرئيس تضمنت تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، بما فيها كوبري الصاعقة وكوبري طريق النصر بجوار النادي الأهلي، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي وحققت الانسياب المروري المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة.

وقد توقف الرئيس ليتحدث مع أسرة مصرية كانت  تستقل  دراجة بخارية تصادف تواجدهم اثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع الي احوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام باجراءات الأمان حرصاً علي سلامتهم.

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