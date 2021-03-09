خطة ” عمانية” جديدة لتحفيز الاقتصاد

المستقلة/-وافقت سلطنة عمان على خطة للتحفيز الاقتصادي تقوم على تخفيض الأعباء على الشركات والمستثمرين، بما يتيح لهم السيولة اللازمة للتوسع، ما ينعكس في زيادة معدل النمو.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق أقر الخطة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بقصر “حصن الشموخ العامر”، حيث استعرض أوضاع الاقتصاد الوطني وما تعرض له خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، مما نتج عنه زيادة في العجز المالي وارتفاع الدين العام، وتأثير الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع انتشار جائحة کورونا مطلع العام الماضي
وستشمل الخطة أيضًا تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية 2022 وحوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهیل مزاولة الأعمال ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيعلن عنها لاحقاً، بعد استكمال تدارسها من قبل مجلس الوزراء، إلى جانب حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين العمانيين.

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