خطأ ديني “وتحريف في القرآن” في فيلم مصري يثير الضجة

المستقلة /- أعاد نشطاء مصريون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بنشر مقطع فيديو يرجع إلى أحداث فيلم مصري، بعد حوالي 70 عاماً من إنتاجه، يحمل اسم «بنات الليل»،وذلك بسبب وجود خطأ ديني، وتحريف للقرآن.

حيث ظهر الفنان القدير حسين رياض بأحداث الفيلم، وهو يتحدث إلى الفنانة مديحة يسري، وقال لها: “قال الله تعالى في كتابه العزيز الجنة تحت أقدام الأمهات، ودا في حد ذاته أعظم تكريم للأم”، مما أثار الجدل من قبل النشطاء على فيسبوك، لأن تلك الجملة لا تمت للقرآن بصلة، حتى أنها ليست حديثًا قدسيًا، وأوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن “الجنة تحت أقدام الأمهات”، تندرج تحت ما يعرف بـ”الأثر”، ورغم هذا الخطأ الفادح لم يتم حذف هذه اللقطة من الفيلم من قبل الرقابة.

حسين رياض فنان مصري قدير، توفي عام 1965، بعد مشوار حافل بأعمال فنية قدمها في السينما، والتليفزيون، والمسرح، اهمها: فيلم “أغلى من حياتي” مع مع الفنانة شادية، كما شارك في فيلم “ليلة الزفاف” مع الفنانة سعاد حسني، ولكنه رحل قبل الانتهاء من تصوير كافة مشاهده في العمل.