خسائر بمليون جنيه.. تفاصيل إغلاق كافية حسن شاكوش بعد إخلاء سبيله

المستقلة/- منى شعلان/ حصل مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش على قرار بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، وذلك بعد أن تم غلق الكافيه الخاص به أمس ، بعد ساعات من افتتاحه، لمخالفته الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، المعروف بـ”كوفيد 19″.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على حسن شاكوش، بسبب افتتاحه كافيه بشارع أنور المفتي بمدينة نصر في القاهرة، وذلك لاتباعه بعض المخالفات التي تمنعها الدولة، في افتتاحه كافيه بشارع المفتي بمدينة نصر.

و باشرت جهات الجهات المختصة التحقيق مع المطرب الشعبي حسن شاكوش و9 آخرين بسبب اتهامه بإدارة كافية ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص من الأجهزة المعنية، في حي مدينة نصر.

وتعرض حسن شاكوش لخسائر فادحة بعد مداهمة الشرطة الكافية الخاص به وتشميعه، تقدر بحوالي مليون جنيه، وذلك بحسب مصدر مقرب من “شاكوش”، والذي أكد أنه لديه شركاء في المطعم وليس بمفرده.

وأوضح المصدر أن الخسائر تتضمن 6 شاشات عرض، وأجهزة إضاءة وليزر، ولمبات، وديكورات، بالإضافة إلى “عِجل” قام بذبحه أمس، وكلها خسائر تعرض لها “شاكوش” نتيجة إغلاق الكافية.

وأغلقت الأجهزة المعنية الكافية، بعد ساعات قليلة من افتتاحه، بسبب وجود بعض المخالفات منها وجود تجمعات كبيرة أثناء الافتتاح، وتم العثور على عدد كبير من النارجيلة “الشيشة” وهو ما يعد مخالفًا لقرار مجلس الوزراء، الذي قرر عدم تصريحها للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى الفور صادراتها الأجهزة الأمنية.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لقرار الحكومة بشأن التصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره، وهو ما خالفه شاكوش في افتتاح الكافية، من حيث وجود الشيشة أو التجمعات، وعدم الحصول على تصريح بإقامة حفل الافتتاح.