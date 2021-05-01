مصر.. خروج قطار المنصورة – دمياط عن القضبان بسبب عطل فى التحويلة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ خرج قطار المنصورة – دمياط، اليوم، عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة.

تلقت مديرية أمن دمياط إخطارا من مركز شرطة كفر سعد يفيد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقل رجال المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجارى تحرير محضر العمل على رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه .

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