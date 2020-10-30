خرزة زرقة” يجمع لبنان وسوريا  في علاقة حب ممنوعة

المستقلة..تستعد شركة الصبّاح إخوان لتصوير وإطلاق سلسلة أعمال بين لبنان مصر والمغرب من ضمنها مسلسل “خرزة زرقة” الذي انطلق تصويره منذ أسبوعين في لبنان ويستمر حتى منتصف شباط المقبل.

المسلسل يتألف من ستين حلقة كتابة كلوديا مرشليان وإخراج جوليان معلوف، وبطولة نخبة من الممثلين منهم معتصم النهار، ورولا بقسماتي إضافة إلى بديع أبو شقرا، وطوني عيسى، وكارمن لبّس، وفادي ابراهيم، ويوسف حداد،و وسام صليبا،و سمارا نهرا، و جهاد سعد،و فاتن شاهين،و هند خضرا،و سيرينا الشامي،و سينتيا محسن وغيرهم كثر…

المسلسل ينقل واقع يعيشه لبنان بين عائلة لبنانية وعائلة سورية تجمعهم الحياة في ظروف قاسية، الأمر الذي يجبرهم إلى تحدي الظروف خصوصاً عندما يجمع الحب زين وعليا في قصة شبه مستحيلة.