خبير : لا قلق على ثبات الدينار بوجود الاحتياطي الكبير من الدولار والذهب

خبير : لا قلق على ثبات الدينار بوجود الاحتياطي الكبير من الدولار والذهب

المستقلة/- اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري ، انه لا قلق على ثبات العملة المحلية بوجود الاحتياطي الكبير من الدولار والذهب.

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة ،ان ماحصل خلال الفترة الماضية من ارتفاع للدولار مقابل العملة المحلية سببه قلة المعروض منه وازدياد الطلب عليه .

واضاف الشمري ان عوامل خارجية تقف وراء هذا الارتفاع منها تسديد العراق لمستحقات خاصة بايران بالعملة الوطنية وهي بحدود 3-5 تريليون دينار .

واوضح ان هذه المبالغ تم ضخها في السوق العراقية بشكل او باخر لشراء الدولار في ظل حاجة ايران للعملة الاجنبية اكثر من الدينار العراقي لتنشيط وضعها الاقتصادي المتعب .

وشدد الشمري انه مع هذه العوامل اضافة الى اخرى فلا خوف او قلق على الدينار العراقي في ظل وجود احتياطي كبير من الدولار والذهب يضاف الى ذلك التدفق المستمر للعملة الاجنبية من تصدير النفط بشكل خاص .