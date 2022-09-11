خبير قانوني : يحق للبرلمان تخويل حكومة تصريف الاعمال اقرار الموازنة

المستقلة /- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان مدى قدرة البرلمان على إقرار موازنة على الرغم من ان الحكومة مازالت تصريف أمور يومية، لافتا الى أهمية وجود الحسابات الختامية قبل اللجوء الى إقرار الموازنة.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “البرلمان يمكنه ان يخول حكومة تصريف الأمور اليومية حق إرسال قانون الموازنة العامة لانها تتعلق بالامن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية، ويحتاج هذا التفويض إلى تصويت الاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء (نصف العدد الكلي زائد واحد) وان يكون هذا الحق مقتصر فقط على قانون الموازنة حصرا”.

وأضاف ان “التفويض يجب ان يتضمن اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقة وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩، وكل ذلك وفق المواد ٦٢ و٥ و ٦١ من الدستور و١٢ و١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ والمواد من ١٢٨ إلى ١٣٨ من النظام الداخلي للبرلمان”.

وبين التميمي، أنه “لايوجد شي اسمه فراغ دستوري لانه في حالة عدم تشريع قانون الموازنة يتم الصرف بنسبة 1/12من موازنة السنة السابقة اي اخر موازنة مشرعة وفقا لقانون الإدارة المالية والدين العام ٦ لسنة ٢٠١٩، ويمكن للبرلمان ان يأخذ موافقة الحكومة بعدم الطعن بقانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية اذا ماشرع بهذه الطريقة كما حصل في قانون الدعم الطارئ”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الرافدين يدعو المقترضين إلى تسديد الديون المتأخرة التي بذمتهم

اخبار العراق

الكهرباء تسعى لتحويل 90 دائرة حكومية إلى أبنية ذكية تعمل بالطاقة الشمسية

اخبار العراق

صحيفة : البنك المركزي يبيع اكثر من مليار و150 مليون دولار خلال اسبوع

اخر الاخبار

بريطانيا وفرنسا والمانيا : مطالب ايران تثير الشكوك حول جديتها لاحياء الاتفاق النووي

اخبار العراق

مصادر : بلاسخارت ستبدأ حراكا واسعا لايجاد مخرج للانسداد السياسي

اخبار العراق

ائتلاف دولة القانون يحمل الاكراد مسؤولية تعطيل العملية السياسية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الرافدين يدعو المقترضين إلى تسديد الديون المتأخرة التي بذمتهم

اخبار العراق

صحيفة : البنك المركزي يبيع اكثر من مليار و150 مليون دولار خلال اسبوع

اخر الاخبار

بريطانيا وفرنسا والمانيا : مطالب ايران تثير الشكوك حول جديتها لاحياء الاتفاق النووي

اخبار العراق

مصادر : بلاسخارت ستبدأ حراكا واسعا لايجاد مخرج للانسداد السياسي

اخبار العراق

ائتلاف دولة القانون يحمل الاكراد مسؤولية تعطيل العملية السياسية

اخبار العراق

كتلة الاتحاد الكردستاني تتوقع عقد جلسة برلمانية بعد زيارة الاربعين

اخر الاخبار

صحيفة : بريطانيا تدخل في مرحلة وباء السجائر الإلكترونية بين الأطفال

اخر الاخبار

صحيفة : بريطانيا تدخل في مرحلة وباء السجائر الإلكترونية بين الأطفال

اخر الاخبار

تعرف على اهم مزايا نظام Android 13 واهمها ميزة “الاتصال الواضح”

اخبار العراق

مقتدى الصدر يدعو أنصاره إلى التوجه صوب كربلاء لإحياء زيارة الأربعينية

اخر الاخبار

صحيفة : مالك نادي تشيلسي يريد منافسة مجموعة سيتي جروب

اخر الاخبار

خبيرة تغذية : الباذنجان يزيد من امراض المناعة الذاتية

اخبار العراق

قوة قتالية من شرطة ميسان تشارك في تأمين زيارة الأربعين

اخبار العراق

لبنان تمنح العراقيين تأشيرة دخول مجانية مع إقامة شهر

اخر الاخبار

ما بين محوٍ و غياب … البياض يغمر أعمال “مي النعيمي”

اخر الاخبار

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج لتهريب وقود الديزل

اخر الاخبار

بعد يومين على وفاة الملكة .. اعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا