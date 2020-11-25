خبير في الشأن النفطي : ارتفاع اسعار النفط الى 60 دولار في العام 2021

المستقلة / – رجح الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري ارتفاع اسعار النفط الى 60دولار في العام المقبل.

وقال الجواهري في تصريح صحفي تابعته المستقلة انه بحسب الوضع المتعلق بجائحة كورونا فلو تم تخفيف أو رفع الحظر بالكامل أو الجزئي أو نجحت اللقاحات في التخفيف منها ام لا فان اسعار النفط سترتفع في كل الاحوال الى 60دولارا في العام المقبل.

واضاف :ان العام المقبل سيشهد وضعا افضل لانه لابد من نجاح عدد من هذه اللقاحات وبالتالي تعود الحياة إلى طبيعتها الى ذلك سترتفع الأسعار وقد تصل إلى ٦٠ دولارا للبرميل ويعود الإنتاج لدول الاوبك إلى حاله قبل الجائحة ويعود الإنتاج العالمي إلى مستوى ١٠٠ مليون برميل يوميا.