خبير اقتصادي : اتفاقية النفط مقابل الاعمار خطوة نحو اعمار البلد التمويل بالمقايضة يحل جزءا من الازمة المالية في العراق

المستقلة / – اكد الخبير في الشؤون الاقتصادية رعد تويج ، ان اتفاقية النفط مقابل الاعمار باستبدال المشاريع الاعمارية التي تقدمها الشركات المصرية بالنفط العراقي اي التمويل بالمقايضة يحل جزءا من الازمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي ، وهي خطوة صحيحة نحو اعمار البلد .

وقال تويج في تصريح صحفي اطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين : تعتبر مصر من الدول الناشءة وفيها شعب منتج بعد ان اجتازت مصر مراحل عديدة من الاصلاح الاقتصادي وقد دفع المجتمع المصري ثمن مراحل الاصلاح بالمزيد من الحرمان والتضحيات الاقتصادية الى ان تحول الى مجتمع فعال بالرغم من قلة الموارد الطبيعية لكنه اسس راسمالا وطنيا في العديد من الشركات الانتاجية وفي صناعات استراتيجية ، مبينا ان معدلات النمو في مصر حاليا بلغت5% نتيجة انخفاض اسعار البترول والذي كان السبب ذاته في زيادة معدل الانكماش في العراق بحدود 12% وفي هذه الحالة فان الاقتصاد العراقي والمصري كل في حاجة الى الاخر “.

واشار الى ان “استبدال المشاريع التي تقدمها الشركات المصرية بالنفط العراقي اي التمويل بالمقايضة يحل جزءا من الازمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي وهي جزء من منافع الدبلوماسية الاقتصادية وان مثل هذا الاسلوب الناجح يمكن ان نتبعه مع دول اخرى لكسر الطوق الاقتصادي الذي فرضته جائحة كرونا “.

وقدم الخبير الاقتصادي مقترحا ان يكون ذلك مع كوريا والهند والصين واليابان وغيرها والتي هي في امس الحاجة للنفط العراقي والعراق بحاجة الى شركاتها.

ووقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت الماضي ، 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق في مجالات مختلفة، بحضور نظيره مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك خلال زيارة يجريها مصطفى مدبولي للعاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث وقّع وزيرا خارجية مصر والعراق “محضر اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة”.

وتضمنت الزيارة التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

كما وقّع وزير العدل سالار عبد الستار، ووزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء.

ووقّع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، مع المشاط.

ووقّع أيضا المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، طه عبد السلام، والمشاط، مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية.

وفي مجال البيئة، وقّع وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، مع المشاط، البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الفني في مجال حماية البيئة.