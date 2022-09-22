خبيرة تغذية : يجب استبعاد الحليب عندما يسبب الانتفاخ والقرقرة

المستقلة /- أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه يجب استبعاد الحليب من النظام الغذائي عندما يسبب الانتفاخ والقرقرة.

وتشير الخبيرة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن هناك رأي شائع مفاده أن الحليب غير مفيد للبالغين وحتى ضار. ولكن هذا الرأي صحيح بنسبة 50 بالمئة فقط.

وتقول، “يفرز البنكرياس إنزيم اللاكتاز الذي يشطر اللاكتوز (سكر الحليب) ، إلى الغلوكوز والغلاكتوز، اللذين يتم امتصاصهما لاحقا في الأمعاء دون أي عواقب سلبية للجسم. ولكن بعض الأشخاص يعانون مع التقدم في العمر من ضعف نشاط إنزيم اللاكتاز، وأحيانا يفقدونه تماما”.

وتضيف موضحة، في هذه الحالة عند تناول الحليب يعاني هؤلاء من ظاهرة غريبة غير مريحة في البطن مثل الانتفاخ والقرقرة.

وتقول، “يجب في هذه الحالة استبدال الحليب ببديل آخر، مثل الحليب الخالي من اللاكتوز، أو استبعاد الحليب نهائيا من النظام الغذائي”.

وتؤكد الخبيرة، على أنه لا توجد اي قيود لتناول الحليب إذا كان رد فعل الجسم طبيعيا.

وتقول، “جميع الآراء السائدة التي تنصح البالغين بعدم شرب الحليب لا أساس لها. لأن الحليب منتج مثالي يحتوي على كربوهيدرات ودهون صحية سهلة الامتصاص وبروتين، التي تعتبر مثالية وآمنة للجسم البالغ. لذلك إذا كان الشخص لا يعاني من أي عواقب سلبية من شرب الحليب، يمكنه الاستمرار في ذلك”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

تقارير : شركة آبل ستعلن عن طرازات جديدة من جهاز iPad Pro

اخر الاخبار

دوري الأمم الأوروبية : منتخب فرنسا يستضيف نظيره النمساوي

اخبار العراق

راضي شنيشل يطمئن الجماهير العراقية على أوضاع المنتخب الوطني

اخبار العراق

الغزي يبحث الرؤية التصميمية للربط السككي بين جنوب العراق وشماله

اخر الاخبار

ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها ASX الجديدة كليا

اخر الاخبار

الصين تتهم امريكا بسرقة ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا من سوريا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تقارير : شركة آبل ستعلن عن طرازات جديدة من جهاز iPad Pro

اخبار العراق

راضي شنيشل يطمئن الجماهير العراقية على أوضاع المنتخب الوطني

اخر الاخبار

ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها ASX الجديدة كليا

اخر الاخبار

الصين تتهم امريكا بسرقة ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا من سوريا

اخر الاخبار

قادة غربيون ينتقدون النظام.. بايدن يصف النساء الإيرانيات بالشجاعات

اخر الاخبار

خبيرة تغذية : يجب استبعاد الحليب عندما يسبب الانتفاخ والقرقرة

اخر الاخبار

ارتفاع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً

اخر الاخبار

ارتفاع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً

اخر الاخبار

انتعاش اسعار النفط وسط مخاوف من شح الإمدادات مع حلول الشتاء

اخبار العراق

قوة خاصة تعتقل 15 شخصا في ميسان يبتزون الشركات الاستثمارية

اخر الاخبار

انطلاق الملتقى الدولي للراوي بحضور ولي عهد الشارقة

اخر الاخبار

يويفا يستبعد روسيا من تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم

اخر الاخبار

اليسا تحتفي بتجاوز الدويتو مع سعد لمجرد ربع مليار مشاهدة

اخر الاخبار

بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش.. و اوربا تترقب

اخبار فلسطين

كتاب جديد يوثق لاستشهاد شيرين أبو عاقلة

اخبار العراق

مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الاتصالات ينتقد عمل شركات الهاتف

اخبار العراق

الكاتب عادل الشرار يفوز بقلادة الإبداع في مسابقة القصة القصيرة