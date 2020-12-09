خبيرة اقتصادية تدعو لزيادة حصة العراق النفطية في اتفاقية اوبك+

المستقلة /- اكدت الخبيرة في الشان الاقتصادي سلام سميسم ان ، اتفاق اوبك + على زيادة امدادات السوق النفطي يعد انفراجا للازمة المالية لجميع الدول ومنها العراق ، داعية الى استثمار العراق لهذه الفرصة والمطالبة بحصته من الزيادة التي يستحقها .

وقالت سميسم في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان “موافقة دول أوبك_بلس على زيادة الامدادات النفطية 500 ألف برميل وعلى عقد اجتماعات وزارية شهرية اعتبارا من بداية 2021 لتقييم السوق واتخاذ القرارات لتعديل كمية الإنتاج ستسهم بزيادة اسعار النفط وانفراج الازمة المالية التي مرت بها الدول على مدى سنة كاملة ، مؤكدة ان الزيادة ستمكن العراق من رفع انتاجة اذا ماطالب بحصته المقرر والتي حرم منها سابقا “.

واشارت الى ان ” زيادة الانتاج سيتبعه زيادة الطلب المتزامن مع حلول فصل الشتاء و محاولات فتح الاقتصاد لمواجهة بوادر الركود الناشىء من كورورنا وجميعها ستنعكس ايجابا على الاقتصاد العراقي “.