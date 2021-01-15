خبر غير سار يفسد فرحة بوكيتينو بانطلاقته مع سان جيرمان

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(المستقلة) تلقى ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، خبرا غير سار، أفسد فرحته بانطلاقته القوية مع الفريق.

وتولى بوكيتينو تدريب باريس قبل أسبوعين، خلفا للمدرب السابق توماس توخيل، ومنذ أيام قليلة قاد الفريق للتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب أولمبيك مارسيليا، محققا لقبه الأول في مسيرته التدريبية، التي بدأت قبل 11 عاما. 

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، مساء اليوم الجمعة، إصابة بوكيتينو، بفيروس كورونا، وأشار النادي الباريسي، في بيان رسمي عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن المدير الفني الأرجنتيني بصدد تنفيذ البروتوكول الصحي للعزل الطبي للتعافي من الفيروس.

وأوضح النادي أن المدربين المساعدين خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو، سيقودان الفريق في مباراته ضد أنجيه، غدا السبت، في بطولة الدوري.

يذكر أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قاد الفريق في 3 مباريات فقط منذ توليه المسؤولية.

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