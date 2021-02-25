خام نايمكس الأمريكي يتجاوز 63 دولار للبرميل

المستقلة/-قفزت أسعار النفط لأعلى مستوياتها ، خلال أكثر من عام ونصف بدعم من تراجع الطلب، وحالة التفاؤل بتعافي الطلب مع توزيع لقاحات كورونا حول العالم.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.5 بالمائة إلى 63.53 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 1 مايو/لعام 2019.

بينما تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي “برنت” تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2 بالمائة إلى 66.88 دولار للبرميل.
وتوقع العراق أن ترفع أوبك إنتاجها من النفط بمقدار ،500 ألف برميل يوميا ، مع تعافي الطلب على الخام الأسود

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