خام نايمكس الأمريكي يتجاوز 63 دولار للبرميل

المستقلة/-قفزت أسعار النفط لأعلى مستوياتها ، خلال أكثر من عام ونصف بدعم من تراجع الطلب، وحالة التفاؤل بتعافي الطلب مع توزيع لقاحات كورونا حول العالم.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.5 بالمائة إلى 63.53 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 1 مايو/لعام 2019.

بينما تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي “برنت” تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2 بالمائة إلى 66.88 دولار للبرميل.

وتوقع العراق أن ترفع أوبك إنتاجها من النفط بمقدار ،500 ألف برميل يوميا ، مع تعافي الطلب على الخام الأسود