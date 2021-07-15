خارجية السودان تعلن عن خطوة جديدة لبحث أزمة تعبئة سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اتهمت مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، إثيوبيا بتهديد السلام والأمن بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وحسن الجوار، معربة عن أملها فى أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه أزمة سد النهضة للوصول لاتفاق ملزم.

وكشفت وزيرة خارجية السودان في تصريحات لـ”سبوتنك”، عن أن الخرطوم تدرس التوجه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث أزمة تعبئة سد النهضة.

وعن توقعاتها بخصوص جلسة مجلس الأمن التي ناقشت أزمة سد النهضة الأسبوع الماضى، قالت “المهدي”: نتوقع من مجلس الأمن حض الأطراف على استتئناف مفاوضات سد النهضة.

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