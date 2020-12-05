حيلة ذكية لشحن بطارية الآيفون بطريقة أسرع

المستقلة / يعتبر نفاد شحن بطارية الهاتف من الأشياء المزعجة التى تحدث لمستخدمى الهواتف خاصة عندما تنفد فى وقت قصير، فى الوقت الذى يقوم المستخدمون بإجراء معظم المهمات اليومية علي هواتفهم الذكية، كما أن شحن الهاتف مرة أخرى بعد نفاد البطارية يتطلب وقتا طويلا بعض الشيء.

وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من المستخدمين يستغرقون وقتا طويلا بعض الشيء عند شحن هواتفهم الذكية، إلا أن موقع Digital Trends التقنى قد ذكر حيلة ذكية يمكن من خلالها شحن هواتف الآيفون بسرعة كبيرة وبوقت أقل من المعتاد بشكل ملحوظ للغاية.

وبحسب الموقع فإن هناك ميزة خفية فى إعدادات تطبيقات هواتف آيفون توفر الوقت الكثير على المستخدمين عند شحن هواتفهم، حيث من خلال الدخول على Settings app أو إعدادات التطبيقات، ثم الدخول على Battery Health أو صحة البطارية، ثم الضغط على Battery Charging switch والقيام بإيقاف تشغيله.

ومن خلال تفعيل هذه الخاصية فإنه يمكن شحن هاتف آيفون بالكامل فى غضون وقت قليل مقارنة بطريقة الشحن العادية، حيث أن الميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي الموجود على الهاتف للتعرف على روتين شحن البطارية.

كما أنه يمكن إلغاء الخاصية مرة أخرى عند العودة إلى طريقة الشحن العادية، حيث تعتبر البطاريات فى هواتف آيفون الأحدث تعمل بطريقة أفضل كفاءة وسرعة مع هذه الميزة، بالإضافة إلى الهواتف التى تحتوى على نظام التشغيل iOS 14 مقارنة بطاريات هواتف آيفون القديمة.