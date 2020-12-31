حوافز جديدة للمواطنين في سلطنة عمان

المستقلة/-أعلنت الحكومة العمانية اليوم الخميس،عدداً من التسهيلات والحوافز للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام الجديد 2021.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية ” العمانية”، تتمثَّل هذه التسهيلات والحوافز في رفع المخصص السنوي للقروض الإسكانية المقدَّمة من “بنك الإسكان العُماني” خلال عام 2021 إلى 100 مليون ريال بدلاً من 60 مليون ريال المحددة في موازنة البنك للعام 2021.( الدولار الأمريكي يعادل 0.38 ريالاً عُمانياً)

وتضمَّنت التسهيلات والحوافز أيضاً توزيع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نحو 23 ألف قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات وولايات السلطنة خلال العام القادم، إذ ستعمل الوزارة على تجهيز عدد من المخططات السكنية للتمكُّن من تلبية الطلبات المقدَّمة للمواطنين من الأراضي السكنية.

كما سيقوم “بنك التنمية العُماني”، و”هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، بإعفاء المقترضين من فوائد الاقتراض لعام واحد.