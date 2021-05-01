“حماس” تهاجم محمد رمضان بسبب مشهد فى مسلسل “موسى”

المستقلة/- منى شعلان/ تسبب الفنان المصري محمد رمضان، فى غضب كبير عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في أحدث حلقات مسلسله ”موسى“، وهو يوافق على عرض للسفر إلى غزة لمساعدة أحد التجار في تهريب المخدرات.

ورغم أن الحقبة التاريخية التي تدور فيها أحداث المسلسل تعود إلى فترة الاحتلال البريطاني لمصر، إلا أن الإشارة إلى غزة باعتبارها مصدرا لجلب المخدرات أغضبت متابعي المسلسل.

حيث أدانت حركة حماس، محمد رمضان، والقائمين على المسلسل، بعد الزج بقطاع غزة في العمل الدرامي، والادعاء بأن القطاع وكر للمخدرات.

وقال مدير دائرة الإنتاج الفني في الحركة، محمد أبوثريا، إن حماس تدين الزج باسم قطاع غزة في مسلسل “موسى” والذي يدور جزء منه في غزة، في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، وفق وكالة معا الفلسطينية.

ورفض أبو ثريا اعتبار ما جاء في المسلسل سقطة فنية، موضحا أنه “لا يمكن أن تكون هذه الأعمال سقطات” مطالبا صناع الدراما العربية والمصرية بإظهار صورة الشعب الفلسطيني بشكل مشرف دون تشويه.

 

 

 

 

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