حمادي أحمد يكشف حقيقة استقالته من إدارة القوة الجوية

حمادي أحمد يكشف حقيقة استقالته من إدارة القوة الجوية

(المستقلة) نفى حمادي أحمد، قائد فريق القوة الجوية، الأنباء المتداولة مؤخرا بخصوص تقديم استقالته من الهيئة الإدارية للنادي.

وقال حمادي أحمد في بيان نشره نادي القوة الجوية: “سينتظر حسم هذا الموضوع حتى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي تجمع القوة الجوية والزوراء”.

وأضاف: “وفي حال عدم حسمها من قبل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، فإن حمادي أحمد سيقدم استقالته لقيادة الصقور في المسابقات المحلية والخارجية”.

وأتم: “سيحتفظ حمادي أحمد بحقه كعضو في الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، واللجوء إلى القضاء لاسترداد حقه كونه جاء بانتخابات سمحت له الجمع بين اللعب والإدارة”.