حلف الناتو يحذر .. الطموحات العسكرية الصينية تهدد النظام الدولي

المستقلة /-  قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) حذّر من أن الطموحات العسكرية الصينية تهدد النظام الدولي.

وأضافت في تقرير لها: ”حذّر قادة الناتو من أن الصين تمثل تحديات ممنهجة للقواعد التي تم تأسيس النظام الدولي عليها، في مؤشر على تصاعد التوتر الغربي تجاه الطموحات العسكرية للصين“.

وتابعت: ”استشهد أعضاء الناتو خلال اجتماعهم في بروكسل أمس الاثنين بحملات التضليل، والتعاون العسكري الصيني الروسي المشترك، وكذلك التوسع في الترسانة النووية الصينية، بوصفها جزءا من التهديد الصيني، وفقاً للبيان الصادر عن الحلف“.

ورأت الصحيفة أن قوة البيان الصادر عن الناتو كشفت إلى أي مدى تدهورت العلاقات بين الغرب وبكين خلال الـ18 شهراً الماضية، منذ آخر لقاء جمع قادة الناتو، حيث أصدر الحلف وقتها بياناً حذراً حول الفرص والتحديات التي تمثلها الصين.

ومضت الصحيفة قائلة: ”جاءت اللهجة الأكثر حدة في القمة الأولى التي يحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تعهد أعضاء التحالف العسكري بتوسيع التعاون في مناطق جديدة للصراع، من الفضاء السيبراني إلى الفضاء الخارجي“.

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