حلاقة الرأس لتغيير المظهر.. حيلة أمريكية للأنتخاب عدة مرات

المستقلة/- حاول عدد من الناخبين في مدينة نيويورك التصويت مرتين في انتخابات الرئيس الأمريكي، يوم أمس السبت، لاجئين إلى أسلوب بسيط لتغيير مظهرهم هو حلق الرأس، حسب قناة NBC.

وأوضحت القناة، أن تشريعات بعض الولايات لا تلزم المواطنين بتقديم أوراق تثبت هويتهم لدى عملية التصويت، بل يكتفي عاملو اللجان الانتخابية بالتدقيق في التوقيعات. وبحسب NBC فإن الشرطة وعاملي اللجان الانتخابية يعتقدون أن عددا من الناخبين في نيويورك حاولوا الإدلاء بأصواتهم مرة أخرى بعد عودتهم إلى مراكز الاقتراع حليقي الرؤوس.

وصوت 90 مليون أمريكي، حسب بيانات السبت، مبكرا في الانتخابات الرئاسية ويمثل عدد المصوتين مبكرا، رقما قياسيا جديدا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث بلغ حوالي 65% من إجمالي المشاركين في انتخابات العام 2016، الأمر الذي يعكس الاهتمام الشديد بالسباق الرئاسي.