حكومة كردستان قد تلجأ للوساطة الأمريكية لحل مشكلة الموازنة

المستقلة /- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني “ريبين سلام” إن “حكومة كردستان ستطرق جميع الأبواب المشروعة بما فيها توسيط الدول الصديقة والولايات المتحدة وهذا ما كان في آخر مكالمة جمعت رئيس الحكومة مسرور بارزاني مع وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو”.

وأضاف أن “كردستان مستعدة لوساطة تلعبها الولايات المتحدة أو بعثة الأمم أو أي دولة أخرى طالما أن الخلاف مع بغداد سياسي وليس فنيا، لأن معارضة التصويت على حصة كردستان في الموازنة هي سياسية انتخابية بحتة، خاصة أن الإقليم التزم بكل شروط الحكومة الاتحادية”.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن حكومة أربيل طلبت وساطة الولايات المتحدة مع الحكومة الاتحادية في محاولة للتوصل لاتفاق يقضي بتثبيت حصة كردستان في الموازنة.

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