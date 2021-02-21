حكومة كربلاء توضح بشأن حظر التجوال ليوم غد

المستقلة /- اكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الأحد، الالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن فرض حظر التجوال.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء، انه “نشرت للأسف بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة بخصوص فرض حظر التجوال حيث اظهرت فديو تصريح للمحافظ كان قد صرح به العام الماضي بخصوص فرض حظر التجوال”.

واضاف البيان، انه “نود هنا ان نوضح ان قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقضي بفرض حظر التجوال الكلي ايام الجمعة والسبت والأحد والحظر الجزئي ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا لبقية ايام الاسبوع وهذا توجيه مركزي حيث انها الجهة المعنية بالموضوع “.

ودعا المواطنين الى الالتزام بهذه القرارات واستخدام معدات الوقاية من الكمامات والمعقمات حفاظا على سلامتهم.