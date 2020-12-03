حكومة الكاظمي سترفع قانون الموازنة الى البرلمان منتصف الشهر المقبل

المستقلة / -اكد مصدر حكومي , ان مجلس الوزراء سيرفع مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب منتصف الشهر المقبل , مشيرا الى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة لمراجعة مشروع القانون بداية الأسبوع المقبل .

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس , إن “مشروع قانون الموازنة سيتم رفعه منتصف الشهر الجاري للبرلمان بعد انتهاء بعض الفقرات الخاصة بالاقليم التي اوشكت على الاتفاق”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان “مجلس الوزراء سيجري مراجعة شاملة لمشروع القانون في جلسة خاصة الأسبوع المقبل”.

يشار الى ان عددا من أعضاء مجلس النواب قد حذروا الحكومة من تأخير ارسال الموازنة للعام المقبل.