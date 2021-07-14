حكم قضائي صادم لزوج الفنانة هالة صدقي

المستقلة/- منى شعلان/ رفضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء، دعوى زوج الفنانة هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب أبنائها إليها، وقضت بإثبات نسب طفليها إليها.

كما قضت المحكمة بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، حسب محاميها رفعت الشريف.

كانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقي لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأبنائها، وقيمته 155 ألف جنيه.

من جانبه علق رفعت الشريف محامى هالة صدقى على صفحته على “فيس بوك” عن إسدال الستار على قضية موكلته مع زوجها، والذى حاول من خلالها إنكار نسب أطفالها، قائلاً: “ألف مبروك للفنانة الجميلة والصديقة الغالية هالة صدقى، أخيرا أسدلت محكمة أسرة قصر النيل الستار على دعوى إنكار نسب أولادها إليها والتى كان قد أقامها زوجها ضدها وحكمت المحكمة اليوم برفض الدعوى وثبوت نسب أولادها سامو ومريم إليها”.

وكانت الفنانة هالة صدقي علقت على الإنذار بالطاعة الذي تلقته من زوجها سامح يسري، قائلة: “خبر سيئ لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه”.

وتابعت عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”: “وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر، فشكلها هتكون طاعة أونلاين، استأذنكم علشان انزل اشتري الطشت والجلابية”.

وأضافت: “بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقولة غراب البين طلعت كذب، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة، المسخرة بعينها”.