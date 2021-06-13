حكم أوزبكي يدير مباراة العراق وإيران

المستقلة/- سمى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم أوزبكي لقيادة مباراة منتخب العراق ونظيره الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويواجه منتخب العراق نظيره إيران يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

ويقود الحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف يقود لقاء القمة بين العراق وإيران يوم الثلاثاء المقبل.

يشار إلى أن منتخب العراق يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة من 7 مباريات، مقابل 15 نقطة لإيران صاحب المركز الثاني.