حكم أداء العمرة عن الحي والميت والمريض

المستقلة/- كيفية أداء العمرة عن الغير.. قال الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشتـرط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.

وأضاف الشيخ عبد الله العجمي، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال: “هل يجوز عمل عمرة لشخص آخر حى لم يعتمر من قبل؟”، الأصل أن النيابة فى الحج أو فى العمرة جائزة بشرط أن يحج أو يعتمر الإنسان عن نفسه أولًا.

وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.

قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره من الأحياء، بشرط أن يكون الغير مريضًا بمرض يجعله عاجزًا عن الاعتمار والذهاب إلى الأراضي المقدسة.

وأضاف «عبد السميع» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “هل يجوز أن أعتمر عن شخص حي؟”، أن العمرة جائزة وكذلك الحج.

هل تجوز العمرة والحج عن الحي المريض.. ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله -عز وجل- وسنة النبي-صلي الله عليه وسلم- قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه.

واستدلت لجنة الفتوى في بيان لها أنه ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي (صلى الله عليه وسلم): “إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا، قال: نعم، قال حج عن أبيك”.

وأوضحت أن هذا الحكم يتم إسقاطه إذا كان من يٌحج عنه؛ مريضًا مرضًا لا يرجي برؤه، أما إذا كان صحيحًا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.

هل تجوز العمرة عن شخص حي

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إنه يجوز العمرة عن شخص حي بشرط أن يكون مريضا مرضا يقعده عن زيارة بيت الله الحرام.

وأضاف الدكتور محمد عبد السميع في فتوى له، ردًا على سؤال: “هل تجوز العمرة والحج عن الحي المريض؟”، أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.

دعاء نية العمرة عن شخص.. يسنّ للمعتمر التلبية قبل الوصول إلى البيت الحرام وبعد إحرامه من الميقات، مع الحرص على الإكثار منه، وذلك بقول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لكَ).

“اللهم أن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار.اللهم أسقني شربة بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام.”

“اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله.

“اللهم أعذني من الشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد”

.اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.

هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى؟.. قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشترط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.

وأضاف “الورداني”، فى إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته: “أيهما أفضل أن أعتمر وأهب مثل ثواب العمرة لقريب متوفى أم الاعتمار عن نفسي ثم عمرة منفصلة للمتوفى؟”، أنه إذا أردتِ ان تعتمري عن والديكِ فهذا جائز ولكن إذا كانا متوفيين ولم يؤديا العمرة من قبل، أما إذا كانا أديا العمرة فالأفضل أن تؤدي العمرة عن نفسكِ وتهبي مثل ثوابها لوالديكِ وسيكون هذا فى ميزان حسناتك.

وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.

حكم عمل الزوجة عمرة لزوجها وهي في فترة الحداد؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه لا يصح للزوجة أن تؤدي عمرة بشكل عام لأنها في فترة العدة، موضحًا أن الزوجة في الإسلام عندما يموت زوجها يطلب منها أمران، عدة وحداد، فالعدة أربعة شهور وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا تنتهي عدتها بوضع الحمل، وإن وضعت عقب وفاته بساعتين.

وأشار شلبي إلى أنه في فترة العدة لا تخرج المرأة إلى العمرة إلا إذا كانت قد دفعت أموالًا لحجز هذه العمرة وستخسرها فأجاز ذلك بعض الفقهاء، لكن إذا لم تكن قد حجزت قبل ذلك فلا يجوز لها أن تسعى لطلب العمرة، أما الحداد، فيقول شلبي، فلا علاقة له بخروج المرأة أو غيره فمعنى الحداد هو ترك الزينة، فالمرأة في فترة حدادها لا تتزين ولا تتحل بذهب أو فضة أو حرير، ولا تتزين بصبغ الشعر ونحوه من أمور، فهذا هو معنى الحداد.