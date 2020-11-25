حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل

المستقلة/- علق الفنان المصري حسن يوسف على “شائعات” عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل قائلا إنها لا تفكر بالعودة للفن.

وقال يوسف في تصريحات إعلامية: “هذا كلام فارغ لا يحتاج للرد، زوجتي لا تفكر في العودة لمجال الفن وكل ما يشغلها هو حياتها وعائلتها”.

وتابع: “لا أعرف سبب الترويج لهذه الشائعات كل فترة، رغم حرصي على نفيها في كل مرة”.

ومؤخرا صدرت أنباء عن أن حسن يوسف سيجسد شخصية البابا شنودة في عمل درامي ضخم، قبل أن يعود هو لينفيها ويقول إنها شائعات تكررت أكثر من مرة.

وكانت الفنانة شمس البارودي ارتدت مؤخرا الحجاب. وحول شائعات عن نيتها خلعه والعودة للفن، قالت في تصريحات أواخر العام الماضي: “ربنا يثبتني على حجابي إلى أن ألقاه”، كما نفت نيتها العودة للفن.

كما أطلق الفنان يوسف مؤخرا لحيته في إشارة قد تدل على تدينه.