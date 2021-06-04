حقيقة حجب موقع يوتيوب في سوريا

المستقلة/- منى شعلان/ نفت وزارة الاتصالات السورية، أن قد تكون قد تحجب موقع أو تطبيق يوتيوب في سوريا، ونشرت الوزارة في صفحتها بيانا مقتضبا قالت فيه إنه “لا صحة لما يشاع عن حجب موقع أو تطبيق يوتيوب في سوريا، وجميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح”.

وكانت الوزارة أعلنت قبل ساعات استكمال إعادة خمس دارات إنترنت للخدمة، استكمالا لما وضعته سابقا من دارات بديلة عن الدارات الدولية التي أعلنت أنها انقطعت فجر الخميس الماضي “بسبب عطل خارجي طارئ”.

وقالت الوزارة وقتها إن عطلا فنيا على تجهيزات إحدى الكوابل البحرية الدولية باتجاه مرسيليا أدى إلى خروج خمس دارات دولية من الخدمة، وهو ما أثر على جودة الخدمة مع الحفاظ على استمراريتها من خلال بقية الدارات.