حقيقة التخلص من الوزن بالمشي 10 آلاف خطوة

المستقلة /- المشي حل جيد لتحقيق التوازن بين ساعات العمل الكثيرة أمام شاشات الحواسيب والحاجة للحركة والنشاط لصحة الجسم، لكن هل يمكن التخلص من الوزن بالمشي 10000 خطوة في اليوم؟

تعتمد كمية السعرات الحرارية، التي تحرق أثناء المشي على عدة عوامل، ويلعب كل من الوزن والطول وكتلة العضلات، والعمر دوراً، علاوة على أنه يعتمد على سرعة المشي وطبيعة المسار، فالمشي السريع صعوداً يحرق سعرات حرارية أكثر من المشي البطيء للتنزه، ويمكن إنقاص الوزن بالمشي 10 آلاف خطوة في اليوم، ويزداد التأثير بالطبع.

10 آلاف خطوة بالكيلومتر

لا يمكن تحديد عدد الكيلومترات التي تساوي 10 آلاف خطوة بشكل عام، إذ يختلف طول الخطوة من شخص لآخر، كما يعتمد الأمر على طول الساق، ولكن يمكن المشي 10 خطوات وقياس المسافة الإجمالية المقطوعة، ومعرفة المسافة الإجمالية بعملية حسابية بسيطة، وبشكل عام يكون متوسط طول الخطوة 60 سم إلى 70 سم تقريباً.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

وزير المالية يكشف عن موعد تسليم رواتب الموظفين

اخر الاخبار

لمنع الصلع وتساقط الشعر.. عليكم بهذه الفواكه

اخر الاخبار

بدائل طبيعية مبتكرة للمنظفات استعملها في مطبخك

اخر الاخبار

كيف تنام بشكل جيد في فصل الخريف بدون اي أرق

اخر الاخبار

تعزز صحة القلب.. العناصر الغذائية وفوائد فاكهة الكاكا

اخر الاخبار

ابن زايد يخاطب ماكرون بحده : الرسول يمثل قدسية عظيمة للمسلمين

التعليقات مغلقة.