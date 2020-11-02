حقيقة التخلص من الوزن بالمشي 10 آلاف خطوة

المستقلة /- المشي حل جيد لتحقيق التوازن بين ساعات العمل الكثيرة أمام شاشات الحواسيب والحاجة للحركة والنشاط لصحة الجسم، لكن هل يمكن التخلص من الوزن بالمشي 10000 خطوة في اليوم؟

تعتمد كمية السعرات الحرارية، التي تحرق أثناء المشي على عدة عوامل، ويلعب كل من الوزن والطول وكتلة العضلات، والعمر دوراً، علاوة على أنه يعتمد على سرعة المشي وطبيعة المسار، فالمشي السريع صعوداً يحرق سعرات حرارية أكثر من المشي البطيء للتنزه، ويمكن إنقاص الوزن بالمشي 10 آلاف خطوة في اليوم، ويزداد التأثير بالطبع.

10 آلاف خطوة بالكيلومتر

لا يمكن تحديد عدد الكيلومترات التي تساوي 10 آلاف خطوة بشكل عام، إذ يختلف طول الخطوة من شخص لآخر، كما يعتمد الأمر على طول الساق، ولكن يمكن المشي 10 خطوات وقياس المسافة الإجمالية المقطوعة، ومعرفة المسافة الإجمالية بعملية حسابية بسيطة، وبشكل عام يكون متوسط طول الخطوة 60 سم إلى 70 سم تقريباً.