حظر تجول في تركيا بداية من رأس السنة لمكافحة كورونا

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المستقلة /- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس الإثنين، أنّ حكومته ستفرض حظر تجوّل في كل أنحاء البلاد لمدة أربعة أيام اعتباراً من ليلة رأس السنة، في محاولة للحدّ من تفشّي فيروس #كورونا المستجدّ خلال موسم الأعياد.

ومنذ نهاية تشرين الثاني، يسري في #تركيا حظر تجول خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع وذلك في إطار الإجراءات التي فرضتها الحكومة لمكافحة تفشّي الوباء.

والإثنين، قال إردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنّ هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها إذ سجّلت البلاد تراجعاً في أعداد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة.

وأضاف: “من أجل تعزيز النتائج الجيّدة التي تحقّقت، سيفرض حظر تجوّل متواصل اعتباراً من ليل 31 كانون الأول في الساعة 21,00 (18,00 ت غ) وحتّى فجر الرابع من كانون الثاني في الساعة 05,00 (02,00 ت غ)”.

وسجّلت تركيا أكثر من 1,8 مليون إصابة بكوفيد-19 من بينها أكثر من 16,600 وفاة.

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