حصلت على المركز الثامن .. مي عمر ضمن أجمل 100 وجه في العالم

حصلت على المركز الثامن .. مي عمر ضمن أجمل 100 وجه في العالم

المستقلة/-حصلت الفنانة المصرية مي عمر على المركز الثامن بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم، كأول مصرية تصل للنهائيات وتتفوق على بعض النجمات العالمية.

وعبرت الفنانة المصرية عن سعادتها بالمركز الذي حصدته، وقالت في رسالتها عبر موقع الصور الشهير انستغرام:”سعيدة جدًا بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم و حصولي علي المركز الثامن، وإني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات”.

وتابعت: ” كمان في العشرة الأوائل متقدمة علي نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان اللي حصلت علي المركز ال ١٢ ، أكتر من حد من مصر إترشح للتصفيات قبل كده و لكن دي أول مره فنانه مصريه تكسب و تعدي التصفيات وتوصل للنهائيات و دي حاجه مفرحاني عشان سببين ، الأولي إني كسبت في مسابقه عالميه مهمه زي دي و الحاجه التانيه إني اللي كسبت فنانه مصريه بتحب أي مكسب أو إنتصار يحققه أي مصري ، مصر هي بلد المبدعين و العظماء”.

ومنذ فترة كان قد احتفلا الثنائي محمد سامي ومي عمر بمنح الشيخ محمد بن راشد لهما التأشيرة الذهبية لدخول دولة الإمارات العربية والحصول على مميزاتها مثلما أوضحنا أعلاه.

وقامت الفنانة مي عمر بنشر صورة لمدينة دبي على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام وكتبت: “خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبيه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين .حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعبا”.

وعرض مؤخراً للفنانة مي عمر فيلمها الجديد “تحت تهديد السلاح” مع الفنان حسن الرداد، وعلى جانب آخر، يواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسل العمدة ليخوض به السباق الرمضاني 2023، شارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي.