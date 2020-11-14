حسين فهمي يكشف عن أكبر ثلاث عقد في حياته – فيديو

المستقلة /- كشف الفنان الكبير حسين فهمي، عن أكبر ثلاث عقد في حياته، مؤكدا أنه يعاني من أكثر من عقدة

وقال فهمي، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني “عندي عقدة العظمة وحاسس بنفسي جدا، متابعا: “الإحساس بالعظمة أي أنك فوق كل السخافات وده احساس عندي وابتعد عن كل السخافات اللي شفوفها”.

وأضاف الفنان الكبير، لدي فوبيا من الأماكن العالية والمغلقة، مستدركا أنه :”الأماكن العالية لان واحد صحبي كان هيرميني من فوق السطوح بهزار، وبعدها بقى عندي فوبيا”.

وتابع: “كنت راكب الاسانسير عطل حينما كنت مع أمي وحدثت لي عقد صعبة شوية”.

وأكمل: “أحب ألمع الحذاء، وأشغل موسيقي، ولمعت جزمتى وجزم ولادي بمزاج عالي، ودي عقده بقالها عندي عشرات السنوات، ومن وأنا طفل”، مشيرا إلى أن الرجل الذي يهتم بحذائه هو رجل أنيق.