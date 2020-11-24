حسين سعيد: لهذا لم أنتقل إلى ريال مدريد

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(المستقلة) كشف حسين سعيد، أسطورة الكرة العراقية، عن تلقيه عرضا للعب في ريال مدريد قبل ما يزيد عن 40 عاما.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: “العراق شارك في بطولة كأس العالم للشباب عام 1977، وفي إحدى المباريات واجهنا النمسا وتغلبنا عليهم بنتيجة 5-1”.

وأضاف: “في تلك المباراة سجلت 3 أهداف، حينها كان مدرب ريال مدريد ميلانيتش يتابع المباراة وطلبني للانتقال لفريقه”.

وتابع: “ظروف العراق وعدم وجود احتراف للاعبين حرمتني من فرصة الانتقال للنادي الملكي”.

يذكر أن حسين سعيد هو الهداف التاريخي لمنتخب العراق بتسجيله 79 هدفا في 137 مباراة.

 

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