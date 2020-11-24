حسين سعيد: لهذا لم أنتقل إلى ريال مدريد

حسين سعيد: لهذا لم أنتقل إلى ريال مدريد

(المستقلة) كشف حسين سعيد، أسطورة الكرة العراقية، عن تلقيه عرضا للعب في ريال مدريد قبل ما يزيد عن 40 عاما.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: “العراق شارك في بطولة كأس العالم للشباب عام 1977، وفي إحدى المباريات واجهنا النمسا وتغلبنا عليهم بنتيجة 5-1”.

وأضاف: “في تلك المباراة سجلت 3 أهداف، حينها كان مدرب ريال مدريد ميلانيتش يتابع المباراة وطلبني للانتقال لفريقه”.

وتابع: “ظروف العراق وعدم وجود احتراف للاعبين حرمتني من فرصة الانتقال للنادي الملكي”.

يذكر أن حسين سعيد هو الهداف التاريخي لمنتخب العراق بتسجيله 79 هدفا في 137 مباراة.