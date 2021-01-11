حسين الجسمي يوجه رسالة للشعب المصري.. تعرف عليها

المستقلة/ منى شعلان/ أبدى النجم الإماراتي حسين الجسمي سعادته بحب الشعب المصرى له، وذلك بعد تداول منشور بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن درجة حب المصريين للفنان الإماراتي ، حيث نشر الجسمي عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام” المنشور المتداول معلقا عليه: “شكرًا وأنا كمان والله”.

كما وجه حسين الجسمي رسالة لمصر والمصريين من خلال تصريحات تليفزيونية له على هامش حفله الغنائي الأخير ضمن احتفالات رأس السنة في موطنه الإمارات، حيث قال إنه يكن لمصر والمصريين معزة خاصة مضيفا “لو اغني كل يوم 100 أغنية لمصر مش كفاية”.

وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الدكتور أشرف زكى، قد رشحت النجم الإماراتي حسين الجسمي لجائزة النيل للمبدعين العرب، وهي أهم وأبرز الجوائز التى تمنحها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين من مصر ومختلف الدول العربية عقب ترشيحهم لها، وإجراء التصويت عليها.

من جانبه قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، إن ترشيح النجم العربى حسين الجسمى لهذه الجائزة جاء لدوره المهم والفعال فى دعم مصر عبر أغانيه الوطنية، وما قدمه للوطن من خلال مجموعة من الأغانى التى قدمها فى حب مصر والمصريين.

وكان الجسمي قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ونشر صورته أثناء تلقي اللقاح على تويتر، وكتب: “الحمدلله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19،

وقال: الحمد لله على نعمة الإمارات.. والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائمًا بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن”.