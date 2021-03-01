حسين الجسمي يتضامن مع ولي العهد السعودي

المستقلة /- أعاد الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، نشر أغنيته “اصعد بعزمك” على “تويتر” بعد تقرير الاستخبارات الأمريكية في سياق حملة تضامن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان الجسمي أهدى هذه الأغنية للأمير محمد بن سلمان ونشرها على “يوتيوب” عام 2017 وهي من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، و‏ألحان وتوزيع وليد فايد.

ويقول الجسمي في مقطع الأغنية: “اصعد بعزمك إن المجد متصل، وهل تمل صعودا أيها البطل… أنت المفكر قد نادتك نهضتنا…أنت المجدد والمأمول والأمل”.

وأثار نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي، وعلاقة ولي العهد السعودي بذلك، عاصفة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تطرق الإعلام السعودي للتقرير باقتضاب.

وتصدر هاشتاغ “#كلنا_محمد_بن_سلمان” موقع “تويتر” في السعودية، واعتبر المغردون أن التقرير اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف الأمير محمد بن سلمان والمملكة.

 

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