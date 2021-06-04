حسان دياب يطالب الأمم المتحدة البحث عن وسائل لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة، استكشاف سبل لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان في ضوء صعوبات التمويل التي تواجهها.

وقال دياب في الرسالة “حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء”.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعلنت تأجيل المحاكمة في قضية عياش التي كانت مقررة في 16 يونيو وتعليق جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة أمامها حتى إشعار آخر، بسبب نقص التمويل.

وقالت المحكمة إن قرار غرفة الدرجة الأولى جاء عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستندا في 1 يونيو 2021، أبلغ فيه الغرفة بـ”الوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حاليا، فنفاد الأموال الوشيك سيؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. أول رد من محمد رمضان بعد الحجز على أمواله

اخر الاخبار

شيخ الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض ويجب التكاتف لوقفه

اخبار العراق

دور النشر الأردنية تنتظر المشاركة بمعرض بغداد الدولي للكتاب

اخر الاخبار

سيدة تونس الأولى تلفت أنظار مواطنيها فى أول إطلالها لها

اخر الاخبار

بعد تبادل اطلاق نار.. القبض على أخطر عصابة في ميسان

اخر الاخبار

حسان دياب يطالب الأمم المتحدة البحث عن وسائل لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان

اخر الاخبار

“كامب” تجمع نجوم التسعينات في “زحمة الايام”

اخر الاخبار

“كامب” تجمع نجوم التسعينات في “زحمة الايام”

رياضية

العراق يتقلد 4 أوسمة في البطولة العربية للقوى

اخر الاخبار

دخول عشرات الآليات المصرية لإزالة ركام القصف الإسرائيلي في غزة ..فيديو

اخر الاخبار

خطأ فادح نرتكبه عند الشعور بالصداع

اخر الاخبار

مؤرخ : 70 % من اطباق الحلويات الاسبانية اصلها عربي

اخر الاخبار

فنانة مشهورة تسخر من “محمد رمضان”

اخر الاخبار

الخارجية الأميركية: يجب إعادة إعمار غزة

اخر الاخبار

الوليد بن طلال بظهوره الأول مع حفيدته

اخر الاخبار

وفاة ابن مريام فارس تفاصيل صادمة

اخر الاخبار

تقرير صادم حول دول تستعمل لقاح سينوفارم