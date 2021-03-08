حزمة التحفيز الأمريكية تدعم صعود الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر

المستقلة/-أنهى الدولار الأمريكي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على أعلى ارتفاع له خلال 3 أشهر ونصف، بدعم من ارتفاع العائد على السندات الحكومية لآجل 10 سنوات إلى 1.6 بالمائة بعد تطورات حزمة التحفيز.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار، للإغاثة من تداعيات الوباء، تتضمن مدفوعات مباشرة للأفراد، وتجديد إعانات البطالة.

وارتفع الدولار مقابل اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1.1858 دولار، كما صعد بنسبة مماثلة أمام الين الياباني ليسجل 108.86 ين.

واستقرت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3839 دولار، لكنها ارتفعت بنسبة0 0.7 بالمائة إلى 0.9355 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 92.32 بعد أن سجل مستوى 92.41 وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.