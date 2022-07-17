حزب الله يعلق على فتح السعودية أجواءها للطائرات الإسرائيلية

المستقلة /- علّق “حزب الله” اللبناني على قرار السعودية السماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها، معتبرا أن هذه الخطوة “استفزازية” للمسلمين و”خيانة للأمة”.

وقال عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق في كلمة ألقاها خلال إحدى الفعاليات في جنوب لبنان: “عندما سمح النظام السعودي للطائرات الإسرائيلية بأن تحلق فوق بلاد الحرمين، أساء واستفز مليار و800 مليون مسلم في هذا العالم”.

وأضاف: “عندما يتعاون النظام السعودي أمنيا وعسكريا مع الكيان الإسرائيلي، يصبح شريكا في العدوانية الإسرائيلية على سوريا ولبنان وفلسطين.. كفى بذلك خيانة للأمة”.

ولفت من جهة أخرى إلى أن “لبنان كان قبل المقاومة عنوان ضعف العرب والحلقة الأضعف، ولكن بمعادلة المقاومة أصبح عنوان القوة لكل العرب والحامي لبقية الكرامة على امتداد العالم العربي”.

وأشار إلى أن “المقاومة هي الحصن الحصين للسيادة والكرامات والثروات اللبنانية، ونحن لا نراهن على وعود أمريكية ولا على قمم عربية لنحمي السيادة ونستعيد حقنا في ثرواتنا”.