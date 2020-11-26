حرمان عمر خريبين من تمثيل منتخب سوريا

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(المستقلة) أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم قرارا بحرمان عمر خريبين، لاعب الهلال السعودي، من تمثيل منتخب سوريا نهائيا، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يخص الاتحاد.

وأعلن حاتم الغايب، رئيس الاتحاد، في مؤتمر صحفي شاركت به وسائل إعلام سورية: “قرار الاتحاد السوري لكرة القدم بمنع عمر خريبين لاعب الهلال السعودي من تمثيل منتخب سوريا نهائيا، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يخص الاتحاد”.

وجاء قرار الاتحاد السوري ردا على تصريحات اللاعب مؤخرا حول أزمته مع التونسي نبيل معلول، مدرب المنتخب السوري.

وقال خريبين في وقت سابق إنه لن ينضم إلى “نسور قاسيون” طالما بقي معلول مديرا فنيا له.

وشدد الغايب على أن إيقاف خربين مفعّل، سواء اعتذر اللاعب عن تصريحاته أو لا.

 

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