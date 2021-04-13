حرب كلامية بين ريهام حجاج وآيتن عامر بسبب “وكل ما نفترق”

المستقلة/- منى شعلان/ نشبت خلال الساعات الماضية حرب كلامية بين الفنانة المصرية ريهام حجاج و مواطنتها الفنانة آيتن عامر، عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بسبب مسلسل “وكل ما نفترق” الذي يعرض حالياً في الموسم الرمضاني.

وبدأ الخلاف عندما أعلنت آيتن عامر عن رغبتها في الانسحاب من مسلسل “وكل ما نفترق”، من خلال مشاركتها في هاشتاج “موسم الانسحاب”، الذي تم تدشينه بعد إعلان الفنان أحمد السعدني والفنان مصطفى درويش انسحابهما من مسلسل “وكله بالحب”.

لتدخل ريهام حجاج على خط الأزمة، وتكتب منتقدة زميلة لها بسبب محاولتها زيادة مساحة دورها دون الكشف عن اسمها قائلة فى تدوينة لها:”عشنا وشوفنا إن أخت البطل إللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل”.

لتكشف عامر تفاصيل الأزمة من خلال حسابها على موقع إنستغرام ، قائلة: “كم الدعم و المكالمات و الحب مخلينى حقيقي عايزة اقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطها قدامى صدفة (و أسوأهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى فى نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها و تهديدا لمحاولة وجودها) ( فى المسلسل).

وأضافت:” عشان كدة شالت المشاهد و قصت الشوتات و دخلت عادت مونتاج الحلقات و بوظت المسلسل والمخرج اعتذر و كمان تدعى علينا ما ليس فينا، كفاية كدة، عملنا دعاية لأشياء متستاهلش”.

من جانبه أوضح الفنان المصري أحمد فهمي بطل مسلسل “وكل ما نفترق”حقيقة الأمر، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “توضيح أخر مهم عشان محدش برضه يتكلم على لساني إن فيه مشكلة.. أنا ريهام بالنسبالي أختي وصديقتي وأكيد ماحدش ينكر أنها بطلة المسلسل وتعبت في اتجاهات مختلفة عشان العمل يطلع بصورة تليق بالجمهور.. وأتمنى المجهود اللي عملناه يعجبكوا”.

“وكل ما نفترق” يضم العديد من الفنانين منهم ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، ومحمد علاء، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد النجار، وهند عبد الحليم، وأحمد صيام، وطارق عبد العزيز، ومحمد الشرنوبي، والعمل قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل، وإخراج كريم العدل ومصطفى أبوسيف.