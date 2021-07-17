حرب كلامية بين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة ، رسالة لمنتقديها خلال الفترة الماضية عقب إعلان زواجها من الفنان شهاب جوهر.

وأكدت الفضالة بأن هناك من يسعى لتشويه صورتها، وصورة زوجها شهاب جوهر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك خبايا اتضحت لها بوجود تخطيط ممن أطلقت عليهم وصف “أعداء”.

وكتبت إلهام الفضالة، في منشور عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”صباح الخير.. وشكرا لله كشف لي بعض الأمور والخبايا وكشف لي تخطيط الأعداء ودفعهم للمبالغ لضعاف النفوس والمرتزقة لضربنا بالميديا ويعني أنا بعيد مالي شغل لكن الله حبيبي كشفكم بسرعة الحمد لله“.

وأضافت أن ”الشجاعة تحارب بالوجه مو شغل التحت تحت وبتكشف أمور وايد بعد.. شكرا لله حبيبي ربي.. وصباح الحب والجمال“، مختتمة بحديث نبوي يقول: ”من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”.

وجاء حديث الممثلة الكويتية بعد أن ظهرت الفنانة هيا الشعيبي عبر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، عبرت فيه عن انزعاجها من إلهام الفضالة بعد وصفها بـ“المنافقة“، على إثر خلاف بينهما تطور عقب زواج الأخيرة من شهاب جوهر، وإعلان طلاقها من الكاتب الصحفي والإعلامي خليل التميمي.

وكانت هيا الشعيبي قد شنت هجومًا على مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، مهددة إياها بفضح كل ما تعرفه عنها إذا لم تكف عن ذكرها بالسوء.

وقالت الشعيبي في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “تذكري طيب أنا شو سويت معك، الفاشينيستات يدافعون عن نفسهم ونحن لا؟ وخري عني لا تحطين اسمي في كومنتات، أنا المنافقة! ليش أنا مالي شغل فيكي يا بنت الحلال عالجي نفسيتك قبل لا تعالجين الناس”.

وأضافت: “وخري عني! اسمي بالكومنتات لا تحطينه! أنا مالي شغل تتزوجون تطلقون أنا شكو ليش دش بيتي شي أنا مالي شغل”.

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