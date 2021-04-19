حرب : خروج العراق من قائمة المخاطر المرتفعة يعد نصرا سياسيا واقتصاديا

المستقلة /- اكد الخبير القانوني طارق حرب ” ان خروج العراق من قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة يعد نصرا سياسيا واقتصاديا كبيرا للحكومة والبنك المركزي”.

وقال حرب في بيان تلقت المستقلة نسخة منة , ” مضت سنوات طوال على درج اسم العراق ضمن قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة مع ما ترتب على هذا الدرج من آثار سياسية واقتصادية كبيرة ، لعل اولها واهمها التأثير على الاستثمار وعزوف الشركات غير العراقية عن العمل في العراق والآثار السياسية والاجتماعية “.

واضاف :” ان حكومة الكاظمي والبنك المركزي العراقي بذلا ، جهوداً كبيره خاصة في مجال تعاونهما باتخاذ مايلزم بشأن الاجراءات الخاصة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب ، فمنذ مدة لا تكاد جريدة الوقائع العراقية تصدر وهي خالية من نشر الاجراءات والقرارت الدولية وخاصة التي تصدر عن اللجنه الخاصة بذلك والمرتبطه بمجلس الامن الدولي فيما يتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب واجراءات اخرى تتعلق بحجز اموال المتهمين بغسيل الاموال وتمويل الارهاب حتى وان لم يكونوا عراقيين “.

واوضح انه :” تم انشاء لجنة عليا في البنك المركزي مهمتها مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ، وهذه وغيرها من اجراءات كتفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ ، اسهمت في صدور القرار ٣٩٢ لسنة ٢٠٢١ متضمناً رفع اسم العراق من ضمن الدول ذات المخاطر المرتفعة”.