حذف أغنية محمد رمضان وعدوية من موقع يوتيوب

المستقلة/- قرر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب حجب كليب أغنية “على وضعنا” للفنان المصري محمد رمضان والفنان أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية .

ويأتي القرار على خلفية  مطالبة محمود بدر عضو فريق شارع 3 بحقوق الملكية والنشر لهذه الأغنية وكلماتها.

وقال بدر في تصريحات كشفت عنها التقارير الصحافية المصرية أن الأغنية الأصلية سيتم طرحها خلال أيام قليلة بصوته بالاشتراك مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوانها الأصلي “لسة ما اتخلقش”.

واشار الى أن محمد رمضان عرض عليه مبلغاً مالياً، وحدث بعض الاختلافات على الأجر المادي من ‏أجل حصوله على التنازل. ‏

وذكرت التقارير الصحافي أغنية “على وضعنا” كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي “MR1″ عبد الغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

وتقول كلمات الأغنية: ” احنا في حتة وانتوا في حتة يا ليلي يا ليلي يا ليلي يااااا يااا ليل احنا الواحد منا بستة يا ليل يا عيني يا لييييلخمسة علينا من العين”.

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